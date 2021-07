Fanformand tvivler på samme lydtryk ved roliganfravær

Men alt tyder på, at formanden for De Danske Roligans, Claus Amondsen, og resten af de faste landsholdsfans ikke vil være til stede på Wembley til den største danske landskamp i 29 år.

Han var på plads til alle tre EM-gruppekampe i Parken. Han bestilte lynhurtigt billet til ottendedelsfinalen i Amsterdam, og selv de 3200 kilometer til Baku fløj han for at være til stede til kvartfinalen.

Indrejserestriktioner i England gør det umuligt at dukke op til EM-semifinalen med så kort varsel, og i stedet sælges 5000 billetter til danskere, der bor i England.

Det kan gå ud over opbakningen, frygter roliganformanden.

- Nu skal jeg ikke pudse glorien, men dem, vi taler om, er de mest hardcore fans, som danskerne har. Det er dem, der rejser rundt, og de kommer så ikke ind.

- Jeg under de danskere, der bor i England, chancen. Og de skal da nyde det. Men jeg er spændt på, om de kan lave det lydtryk, som de faste hardcore fans kan lave. Det tvivler jeg på, men det kan også være, at jeg bliver imponeret, siger han.

Der er en stor kerne af fans, der plejer at rejse med rundt, påpeger han.

- Det er rigtig mange af de samme, vi har mødt gennem de seneste 20 år.

Danmark har generelt været begunstiget af stor opbakning under slutrunden. Ved de tre kampe i Parken var overtallet af danskere enormt, da coronarestriktioner særligt gjorde det svært for belgiske og russiske fans at møde op til kampen.

Og i Amsterdam var der stort set tale om dansk hjemmebane, da waliserne ikke måtte komme ind i Holland.

Claus Amondsen mener, at EM's 11 værtslande burde åbne for fans af de gæstende hold.

- Danskerne skal da heller ikke drage fordel af det. Jeg var den første til at sige, at det var ærgerligt, at der ikke var nogen walisere i Amsterdam.

- Og det samme med russerne i København. Når man har sagt A, må man også sige B. Vi kan være glade for, at vi vandt lodtrækningen om den ekstra hjemmekamp mod Rusland, og vi har været heldige, mens mange af de andre hold har måttet rejse rundt, siger han.

Fanformanden bevarer dog en snert af håb om, at de britiske myndigheder ændrer reglerne i sidste øjeblik og lukker op for de faste danske tilhængere.

Han foreslår en model, som der er planlagt til finalen, hvor fans rejser ud og hjem samme dag og bliver i samme boble.

- Hvis man kan gøre det til finalen, kan man også gøre det til semifinalen. Hvor er forskellen?

Det danske landshold besejrede lørdag Tjekkiet 2-1 i kvartfinalen og møder England på onsdag klokken 21 på Wembley.