Fan- og sponsorstøtte sikrer Sønderjyske forward fra USA

Den fortæller, at fans og sponsorer har gjort det muligt at hente den 28-årige spiller.

En række sponsorer har givet et ekstra bidrag oven i deres oprindelige sponsorater, og fans har doneret penge i en trøjeauktion og andre aktiviteter, og dermed er der blevet råd til at forstærke truppen yderligere, lyder det.

Det er første gang, at Salhany skal spille uden for USA, hvor han i de to seneste sæsoner har været målfarlig for Adirondack Thunder i ECHL-ligaen, hvor han næsten har lavet 100 point.

Sportschef Kim Lykkeskov glæder sig over den amerikanske nyerhvervelse, som tiltræder, så snart papirarbejdet er på plads.

- Matt Salhany er en sulten spiller, som gerne vil komme og vise sig frem og starte sin europæiske karriere, indleder Kim Lykkeskov.

Han kalder Salhany en arbejdsom spiller.

- Han er en god skøjteløber, som sætter hårdt arbejde højt på sin liste, samtidig med at han gerne vil lave mål og ofte befinder sig de rigtige steder på isen for at score.

- Han er en højrefattet skytte og vil give os en trussel mere i vores powerplay, siger Kim Lykkeskov.

Sønderjyske, der i weekenden vandt pokaltitlen, ligger nummer fem i Metal Ligaen inden tirsdagens hjemmekamp mod Rødovre.