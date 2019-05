Falk sender mesterskab nummer 13 til FC København

Med en sejr på 3-2 over Brøndby i Parken er FCK dansk mester for 13. gang i klubbens historie.

Drejebogen kunne ikke skrives bedre for FC København end at vinde guld med en sejr over Brøndby, den evige ærkerival. Og sådan blev det.

FCK er med sejren oppe på 82 point efter 33 kampe og kan ikke længere indhentes af FC Midtjylland på andenpladsen.

Det er pointrekord og slår FCK's legendariske hold fra sæsonen 2010/2011, som opnåede 81 point efter 33 kampe.

I dag er ligastrukturen anderledes end dengang og byder på yderligere tre spillerunder, men det viser lidt om FCK-holdets bedrifter i denne sæson.

Det blev FCK's midtbanedynamo Rasmus Falk, som stod for den afgørende scoring til 3-2.

Inden da var de 33.134 tilskuere blevet underholdt med et hæsblæsende lokalderby, der havde det hele.

Kampen indledtes af en flot optakt med tifoer fra begge klubbers fans, men blev også skæmmet af affyring af fyrværkeri fra Brøndbys endetribune og ind mod FCK-fans på Parkens C-tribune.

Efter en kort pause, hvor dommerne lige skulle vurdere situationens farlighed, blev spillet sat i gang igen.

Brøndby kom bedst fra start og foran 1-0 efter seks minutter. FCK-stopperen Denis Vavro forsøgte at sparke bolden væk, men Brøndby-angriberen Kamil Wilczek stod i vejen.

Et hurtig aflevering fra Brøndbys Simon Hedlund betød, at holdkammeraten Simon Tibbling nemt kunne placere den med indersiden uden om FCK-keeper Jesse Joronen.

Der var intet, Brøndby hellere ville end at udskyde FCK's guldfest i Parken, og det var en god start for udeholdet.

Kort efter havde Hany Mukhtar et skudforsøg, men det endte et godt stykke over mål.

Efter den gode Brøndby-start formåede FCK alligevel at vende kampen på to minutter.

Først fremtvang Dame N'Doye et straffespark, da Brøndby-backen Jens Martin Gammelby skubbede FCK-angriberen i ryggen.

Robert Skov gled i skudøjeblikket, så FCK-topscoreren kom til at sparke bolden ind på sit støtteben og i mål til 1-1 efter ti minutter.

Straffeskytten må efter reglerne kun røre bolden en gang, men dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen så det ikke og anerkendte målet trods store Brøndby-protester.

Skov nåede dermed op på 27 ligamål og er et mål fra at tangere Ebbes Sands scoringsrekord på 28 mål i 1998.

To minutter efter var Skov i oplæggerens rolle, da han fandt N'Doye, som med et spark uden for feltet fandt det lange hjørne til 2-1-føring.

Skov sparkede desuden på stolpen efter 28 minutter, og generelt var Brøndby på hælene i første halvleg.

Brøndby svarede dog igen otte minutter efter pausen, da Vavro lavede selvmål efter et indlæg fra Brøndby-backen Kevin Mensah, og så stod det 2-2.

FCK blev dog ved med at presse på, og det lykkedes efter 64 minutter for Rasmus Falk at fuldende endnu et flot angreb fra hjemmeholdet.

To gange tidligere i anden halvleg havde FCK fået bolden i kassen, men begge gange blev de annulleret for offside.

På den måde var Falks mål en forløsning for FCK-spillerne, der meget gerne ville have en guldfest med en sejr på banen.

I sidste sæson endte FCK på en skuffende fjerdeplads efter en meget svingende sæson, men nu er københavnerklubben altså tilbage på tronen i dansk fodbold.