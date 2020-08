Falk brillerede mod United: Jeg skulle afgøre kampen

- Jeg havde en fornemmelse af, at jeg kunne være med til at afgøre det.

- Det har været lidt kendetegnende for mange af de her europæiske kampe, vi har spillet, at det har været kampe på et højt niveau, men jeg har også en følelse af, at der kan være mere plads i nogle af den slags kampe, og den følelse havde jeg i dag.

- Så lykkedes jeg med at gå forbi min modstander og gøre de andre farlige en gang imellem. Jeg havde følelsen af, at jeg skulle være med til at sikre, at vi kunne score et mål, men det lykkedes ikke lige, siger Rasmus Falk.

Han brillerede blandt andet med en fiks dribling i Manchester Uniteds felt, og den skabte FCK's største chance i hele kampen.

Præstationen kan potentielt være et springbræt til et klubskifte, medgiver Falk.

- Det kan da godt være, men det vil jeg ikke tænke på lige nu, siger Falk.

Ståle Solbakken vil ikke lade sin midtbaneprofil gå før tidligst næste sommer.

- Rasmus var outstanding, og det var han også mod Istanbul Basaksehir, men vi kan ikke bare sælge, sælge og sælge.

- Jeg tror, at han skal være et år mere hos os, for vi har kun meget kort tid til at bygge et nyt hold. Det skal være et meget højt bud, hvis vi skal overveje at sælge ham på nuværende tidspunkt, siger Ståle Solbakken.

Midtbanekollega Carlos Zeca mener, at Falk mod Manchester United viste, hvorfor han i grækerens øjne er Superligaens bedste spiller.

- Han har været fantastisk for os hele sæsonen. For mig er han den bedste spiller i Superligaen, og det viste han igen. Han er fantastisk, det er ordet, der beskriver ham, siger Zeca.