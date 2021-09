Fakta: Utænkelig tennisfinale i US Open er en realitet

Det var formentlig de færreste, der før US Open havde spået, at briten Emma Raducanu og canadiske Leylah Fernandez skulle nå hele vejen til finalen i grand slam-turneringen i New York.

Natten til fredag blev det dog en realitet, da Raducanu vandt sin semifinale mod grækeren Maria Sakkari, mens Fernandez i den anden semifinale overraskende slog Aryna Sabalenka fra Hviderusland.

Læs her en række fakta om finalen, der spilles lørdag klokken 22 dansk tid.

* Raducanu er den første spiller nogensinde, der er gået gennem kvalifikationen til finalen i en grand slam-turnering. Det er heller aldrig sket på herresiden.

* Det er første gang i tennissportens åbne æra (siden 1968, red.), at to useedede spillere mødes i en finale i en gram slam-turnering.

* Lørdagens finale er desuden den første mellem to teenagere i US Open siden 1999, hvor Serena Williams slog Martina Hingis.

* På vejen mod finalen har Leylah Fernandez slået tre top-5 spillere - Naomi Osaka, Elina Svitolina og Aryna Sabalenka. Derudover har canadieren også elimineret tyske Angelique Kerber, der vandt US Open i 2016.

* Raducanu deltager blot i sin anden grand slam-turnering. Hendes hidtil største turneringssejr kom i en ITF-turnering i december 2019, vurderer hun selv.

* Raducanu har endnu ikke tabt et eneste sæt på vejen mod finalen. Skulle hun vinde lørdagens finale uden at afgive et sæt, så vil det være første gang, at det sker i US Open, siden Serena Williams i 2014.

* Raducanu er den blot anden kvindelige tennisspiller uden for top-100, der er nået til finalen i US Open. I 2009 vandt belgieren Kim Clijsters turneringen, efter at hun forinden havde gjort comeback til tennissporten.

* Forud for US Open slog danske Clara Tauson i finalen i en WTA-turnering i Chicago Raducanu med 6-1, 2-6, 6-4.

