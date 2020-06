Fakta: Hundeslagsmål om ottendeplads præger sidste runde

Det står nemlig allerede klart, hvilke seks hold der skal deltage i mesterskabsspillet. Dog med det mikroskopisk lille forbehold, at Randers avancerer fra syvende- til sjettepladsen ved selv at vinde over FC København på udebane, samtidig med at AaB taber hjemme til AGF. Randers skal samtidig forbedre målscoren med mindst syv mål i forhold til AaB.

Når sidste spillerunde af Superligaens grundspil afvikles fra søndag klokken 17, knytter spændingen sig særligt til, hvordan de to nedrykningsgrupper bliver sammensat.

Det er meget usandsynligt, og man kan roligt antage, at Randers slutter som nummer syv og derfor bliver førstevælger til nedrykningsgrupperne.

Derefter skal nummer otte vælge gruppe, og det kan være meget fordelagtigt af hensyn til af have så stort forspring som muligt ned til gruppens tredjeplads, der udløser en playoffduel om overlevelse i Superligaen.

Tre hold kæmper om placeringerne fra otte til ti. Lyngby (31 point), Horsens (31) og OB (30).

Det ligger fast, at nummer 11 og 14 skal i pulje 1, mens nummer 12 og 13 skal i pulje 2. Disse fire hold ligger fast, dog med det forbehold, at Silkeborg kan overhale Esbjerg, hvis Silkeborg vinder, og Esbjerg taber, samtidig med at Silkeborg forbedrer sin målscore med fire mål i forhold til Esbjerg.

Inden sidste runde ser de sandsynlige grupper således ud:

* Pulje 1:

1. Horsens, 31 point (nummer 9).

2. OB, 30 point (nummer 10).

3. Sønderjyske, 26 point (nummer 11).

4. Silkeborg, 15 point (nummer 14).

* Pulje 2:

1. Randers, 35 point (nummer 7).

2. Lyngby, 31 point (nummer 8).

3. Hobro, 22 point (nummer 12).

4. Esbjerg, 18 point (nummer 13).

Nummer fire i hver gruppe rykker direkte ned. De to treere mødes i playoff, hvor taberen rykker ned. De fire hold, der slutter som nummer et og to i grupperne, skal spille om slutplaceringerne fra syv til ti. Nummer syv skal spille playoff om en plads i de europæiske turneringer.

Som stillingerne antyder, er der stor forskel på at havne i pulje 1 og 2, da der i pulje 2 er et større hul ned til tredjepladsen, der udløser overlevelseskampe.

* Søndagens program:

Horsens-Brøndby, AaB-AGF, FC København-Randers, FC Nordsjælland-FC Midtjylland, OB-Esbjerg, Sønderjyske-Silkeborg, Hobro-Lyngby.