Foto: Mark D Fuller Via Www.imago-Imag/Ritzau Scanpix

Fakta: Danskerklub spiller milliard-kamp på Wembley

Danskerklubben Brentford møder tirsdag Fulham i playoff-finalen i den næstbedste engelske fodboldrække.

Hvis Brentford skulle vinde på Wembley, vil det sikre klubben oprykning til Premier League og garantere fremtidige indtægter på omkring 1,3 milliarder kroner (160 millioner pund) over tre år.

Det viser beregninger fra revisionsfirmaet Deloitte.

De garanterede indtægter er fordelt mellem 700 millioner kroner i tv-indtægter i den første sæson i Premier League, og 620 millioner kroner i såkaldte faldskærmspenge i to sæsoner.

Nedrykkere fra Premier League modtager faldskærmspenge i to eller tre sæsoner for at lempe overgangen til den næstbedste række.

Hvis Brentford vinder oprykningsfinalen, og dernæst holder sig oppe i Englands bedste fodboldrække i den første sæson, så kan oprykningen blive 2,2 milliarder kroner værd (265 millioner pund) over en femårig periode, vurderer Deloitte.

En sejr i playoff-finalen vil ikke have nær samme værdi for Fulham, da klubben rykkede ud af Premier League i forrige sæson.

Det betyder, at Fulham allerede nu modtager faldskærmspenge og også er sikker på at gøre det på den anden side af sommerpausen.

Fulham vil ifølge Deloittes beregninger kunne øge klubbens omsætning med 1,1 milliarder kroner (135 millioner pund) med en sejr tirsdag aften over Brentford.

Tirsdagens playoff-finale på Wembley fløjtes i gang klokken 20.45 dansk tid.

Kilde: Deloitte og The Evening Standard.