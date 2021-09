Færøsk kraftanstrengelse mod Danmark fremkalder stolthed

Stemningen på Tórsvøllur har måske aldrig været bedre, og Færøernes fodboldlandshold var tæt på at belønne holdets højlydte fans med et nærmest sensationelt point mod Danmark, men måtte se sig slået med 0-1 til sidst.

På trods af Jonas Winds sene sejrsmål er der stadig stor stolthed i den færøske lejr efter VM-kvalifikationskampen.

- Når jeg kigger på vores hold, så gjorde vi alt, hvad vi kunne, så jeg er stolt af gutterne, men det gik ikke, siger landsholdsanfører Hallur Hansson.

- Jeg er meget skuffet over, at Danmark så scorede så sent. Vi prøvede at skabe lidt ravage til sidst, men vi må også erkende, at det var et godt hold, vi spillede imod. Det var fortjent, at Danmark vandt.

Også landstræner Håkan Ericson er fuld af beundring for både sine spillere og for støtten og folkefesten på lægterne.

- Spillerne viste en fantastisk attitude. Jeg er meget stolt af at være en del af det her hold. Jeg er stolt af at være en del af den her nation. Jeg elsker den fantastiske atmosfære, som vores fans skabte, siger han.

Spillemæssigt var det også en lovende kamp for verdensranglistens nummer 114. Det lykkedes nemlig at holde Danmark nede på færre og mindre chancer end forventet.

- Danskerne havde bolden mest, men de forvaltede ikke boldbesiddelsen til mange store chancer, og det kan vi tage med videre. Selvfølgelig ville vi gerne spille en anden form for angrebsfodbold selv, men mod et så stærkt hold, måtte vi spille på den måde, siger Håkan Ericson.

Der var cirka seks minutter tilbage af den ordinære spilletid, da Jonas Wind pandede Danmark i front.

På det tidspunkt følte Hallur Hansson og holdkammeraterne, at de havde nogenlunde styr på de småfrustrerede danskere.

- Under kampen gik jeg ikke og tænkte på, om vi kunne få point eller ej, men vi havde godt fat i Danmark.

- Danskerne var gode til at holde fat i bolden, men de skabte ikke vanvittig meget, og da vi så selv havde en kæmpe dobbeltchance i anden halvleg, begyndte vi at tro på, at der kunne ske et eller andet, siger Hansson.

Han brændte selv den ene del af dobbeltchancen, da han høvlede bolden over mål på riposten efter Joan Simun Edmundssons forsøg på overliggeren.

Færøerne har et point efter fem spillerunder i VM-kvalifikationen, mens Danmark har taget det maksimale antal point, som er 15.