Færøsk keeper får mareridt om Eriksens straffespark

- Jeg kommer til at have mareridt om det de næste fem år. Jeg skulle selvfølgelig have reddet hans straffespark. Det kunne have været sjovt at have på cv'et, siger Teitur Gestsson, der i alt indkasserede fire mål.

Han kender Christian Eriksen en smule. De spillede på samme ungdomshold i OB, inden Eriksen siden skiftede til Ajax, og færingen rejste til Thorshavn.

- Jeg kender Christian lidt fra gamle dage, og det var godt at se ham igen, siger målmanden.

Alle Danmarks scoringer i 4-0-sejren blev scoret i første halvleg.

Landstræner Håkan Ericson er godt tilfreds med, at det lykkedes Færøerne at afværge en større lussing i de sidste 45 minutter.

- De var virkelig klar i første halvleg, og vi stod ikke tæt nok i forsvarsspillet. De fik plads og tid, og det er farligt at give til så dygtige fodboldspillere. Men vi havde alligevel en 100-procentschance i første halvleg.

- Vi justerede en hel del og gjorde det meget bedre i anden halvleg. Danmark gik nok også lidt ned i kadence, men vi gjorde det meget bedre i vores forsvarsspil og fik også tid til at spille lidt fodboldspil, siger svenskeren.

Hans hold formåede aldrig at få tæmmet Andreas Skov Olsen, der både scorede, tilkæmpede sig det omtalte straffespark og lagde op til et mål. Ham havde færingerne ikke forberedt sig på.

- Vi havde ikke scoutet danskerne individuelt, for vi vidste ikke, hvilket hold de kom med. Det var vores tredje kamp sammen, så vi havde meget fokus på os selv.

- Jeg har selvfølgelig kigget på, hvordan Danmark gør det som kollektiv, men vi har ikke brugt kræfter på den individuelle scouting. Men Andreas Skov Olsen var dygtig, så det er bare at lykønske ham, siger Håkan Ericson.