Færøsk fodboldmester falder med ære efter coronakaos

Klaksvik var rejst til Schweiz efter en bizar, coronapræget optakt.

I sidste uge skulle holdet have mødt Slovan Bratislava, men hjemmekampen mod slovakkerne blev udskudt to gange på grund af smittetilfælde i Bratislava-lejren.

Anden gang var det blot syv minutter før kampstart, at opgøret blev afblæst.

Først mandag aften fik Klaksvik så Uefas ord for, at holdet havde vundet på skrivebordet og derfor skulle rejse til Schweiz for at møde Young Boys allerede onsdag.

Det undertippede mandskab med danske Jesper Brinck i forsvaret holdt stand helt frem til anden halvleg i Bern.

Efter 51 minutters spil måtte den tidligere Brabrand-spiller og holdkammeraterne dog kapitulere, da Jean-Perre Nsame headede Young Boys i front.

Kort efter øgede den tidligere serbiske landsholdsspiller Miralem Sulejmani til 2-0, og det lignede en afgørelse.

Ikke desto mindre fik John Johannesen bragt fornyet spænding i opgøret med en reducering i det 79. minut, men til sidst punkterede Ngoumo Ngamaleu endegyldigt spændingen.

Med nederlaget ryger Klaksvik over i kvalifikationen til Europa League. Her skal holdet forsøge at levere sensationen ved at besejre to modstandere for at indløse billet til gruppespillet.