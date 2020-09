Færøerne vender truende nederlag til sejr mod Malta

To af Europas fodboldminiputter stod over for hinanden, da Færøerne torsdag tog imod Malta i Torshavn i Nations League.

De to ø-nationer, der er at finde på turneringens laveste niveau, D, leverede en underholdende kamp, som Færøerne endte med at vinde på et flot mål scoret direkte på frispark efter en vild slutspurt.