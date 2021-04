Færing snupper sølv til Danmark ved EM i roning

Det blev ikke til en gentagelse af sidste års succes, da Sverri Nielsen søndag skulle forsøge at forsvare sin EM-guldmedalje i singlesculler.

Til gengæld kunne færingen, der konkurrerer under dansk flag i roning, hænge en sølvmedalje om halsen, da han blev nummer to i finalen i den norditalienske by Varese.