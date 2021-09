Færing i jokehumør: Vi accepterer uafgjort mod Danmark

Selv om færingerne ikke levnes mange chancer og også selv ved, at de på papiret er overmatchet, bliver de nødt til at bevare troen på en overraskelse.

Færøerne mod Danmark. Det lyder som en ulige fodboldlandskamp, og det kan det meget vel også vise sig at blive, når de to hold mødes lørdag aften i en VM-kvalifikationskamp i Thorshavn.

Det siger færingen Hallur Hansson, der er tidligere anfører i AC Horsens, på et pressemøde.

- Som færing er man altid nødt til at være mærkelig og naiv, for vi er sjældent favoritter i en landskamp.

- Det betyder ikke så meget, hvem vi spiller imod, vi bliver nødt til at gå på banen for at vinde, og jeg tror nok også, at vi vil acceptere en uafgjort, siger han og slår op i et grin, inden han bliver mere alvorlig igen:

- Vi går all-in mod Danmark for at vinde. Vi spiller foran et fuldt stadion på hjemmebane for første gang i lang tid. Så må vi se, hvor langt det rækker, siger han.

De to lande mødtes i Herning i oktober sidste år, og her vandt Danmark overbevisende med 4-0. Alle Danmarks mål blev scoret i første halvleg, og herfra blev det en kamp, hvor danskerne sparede på kræfterne, mens færingerne forsøgte at undgå en større lussing.

- Vi kan alle sammen se, at Danmark har et vanvittigt stærkt hold for tiden. Vi blev rundbarberet i Herning, og vi har set en masse kamp igennem med Danmark, og vi ved godt, hvordan vi skal spille.

- Men der er ingen tvivl om, at det bliver David mod Goliat. For Danmark er et verdensklassehold med spillere i verdensklasse, siger Hallur Hansson.

Der hersker fodboldfeber i Thorshavn, og alle billetter på Tórsvøllur er for en sjælden gangs skyld revet væk, og der kunne være solgt mange flere, lyder det fra landets fodboldforbund.

Hallur Hansson håber, at Færøerne kan vise sig bedre frem end i onsdags, hvor det blev til et kedeligt nederlag på 0-4 hjemme til Israel.

- Holdet er klar til at svare tilbage efter en knap så fantastisk kamp i onsdags, lover han.