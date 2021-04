Færing holder dansk fane højt ved EM i roning

Lørdag roede han sig nemlig videre til finalen ved at blive nummer to i sin semifinale, hvor der var tre finalepladser på spil. Der var aldrig tvivl om Sverri Nielsens finaleplads, men kun om heatsejren i semifinalen.

Færingen Sverri Nielsen, der konkurrerer under dansk flag i roning, kan fortsat drømme om at forsvare sin EM-titel i singlesculler.

Den endte tyske Oliver Zeidler med at tage sig af, da han var lidt under et sekund hurtigere end Sverri Nielsen. De to var flere bådlængder hurtigere end de øvrige konkurrenter efter de to kilometer på vandet i det nordlige Italien.

Ud over sidste års EM-guld har Sverri Nielsen også en VM-sølvmedalje fra 2019 i singlesculler.

Kort inden færingens semifinale skuffede Fie Udby Erichsen, da hun skulle forsøge at snuppe en plads i søndagens finale i damernes singlesculler.

OL-sølvvinderen fra 2012 gik ellers i front sammen med en schweizisk konkurrent fra starten af semifinalen, og danskeren lignede længe en sikker finaledeltager, da der var tre finalepladser på spil i heatet.

På de sidste 500 meter gik danskeren dog ned i kadence, og det udnyttede en ukrainer og en hviderusser til at ro forbi Fie Udby Erichsen, som nu må indstille sig på et at ro en B-finale ved EM.

Det samme må de øvrige danske EM-roere, for de havde heller ikke den nødvendige fart i lørdagens opsamlingsheat og semifinaler.

Det gælder herrerne og damernes toer, herrerne og damernes letvægtsdobbeltsculler og damernes firer.