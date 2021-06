Fænomenet Van der Poel tror på tre dage i gult

Mathieu van der Poel satte søndag to lårfede streger under, at prædikatet "fænomen" på ingen måde er overdrevet, når det hæftes på ham.

En førertrøje, han tror på, han kan beholde frem til 5. etape.

- Det burde være realistisk at holde den til enkeltstarten. Men nok ikke længere end det, lyder det fra den hollandske gigant på pressemødet efter sejren.

Først angreb han med stor kraft 17 kilometer fra mål på den første hårde stigning for at hente de otte bonussekunder, der ventede på første mand på toppen.

Hvor de fleste ville have brændt alle tændstikkerne i æsken på sådan en forcering, forholder det sig anderledes med Van der Poel.

En kilometer fra stregen på den stejle del af målbakken rykkede han igen uimodståeligt og kom i mål seks sekunder foran Tadej Pogacar og Primoz Roglic på de næste pladser.

Julian Alaphilippe i gult fik han sat med otte sekunder, og med de otte bonussekunder i banken overtog han den gule trøje fra franskmanden - med præcis otte sekunders margin.

- Det er utroligt, for det var nok også min sidste chance for at tage den gule trøje, siger Alpecin-Fenix-stjernen.

- Jeg angreb tidligt for at kunne jagte den gule trøje. Jeg vidste, jeg skulle vinde og med et forspring. Man kan drømme om sådan et scenarie, men at det går i opfyldelse er helt utroligt.

Mandag og tirsdag byder på flade etaper, hvor der næppe ændres på toppen af det samlede klassement.

Dermed tyder meget på, som Van der Poel selv siger, at han kører i den på enkeltstarten onsdag. Her kan han dog meget vel miste den til en af klassementsrytterne, som ikke er langt efter.