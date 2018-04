Fabian Cancellara: Nu er der mere pres på Mads Pedersen

- Han har tydeligvis det, der skal til for at vinde et løb som Flandern Rundt, men det betyder ikke nødvendigvis, at han gør det.

- Alt er forandret for ham nu. Før sidste søndag kunne han køre uden pres, og han blev brugt taktisk i løbet. Nu er der mere pres på ham, siger Cancellara til Ekstra Bladet.

Cancellara vandt som aktiv både Flandern Rundt og Paris-Roubaix tre gange. Mads Pedersens andenplads i sidste uges løb var det hidtil bedste klassikerresultat i karrieren.

For at få flere store resultater på cv'et skal den danske mester bevare sin sult, mener Cancellara.

- Han skal køre for at vinde og ikke bare for at deltage. Der har været flere danske talenter, som poppede op og så pludselig forsvandt igen. Måske mistede de motivationen.

Andenpladsen i Flandern Rundt må betragtes som Mads Pedersens største resultat i karrieren. Derudover har han blandt andet vundet DM i linjeløb og PostNord Danmark Rundt.

Mads Pedersen er også til start i søndagens Paris-Roubaix. Her er det igen planen, at han skal hjælpe holdets to kaptajner, Jasper Stuyven og John Degenkolb.

- Når Paris-Roubaix starter, har jeg det på nøjagtig samme måde som i søndags ved starten på Flandern Rundt.

- Vi har stadig to ledere, John og Jasper, og min rolle bliver den samme, som den var i Flandern, sagde Pedersen tidligere på ugen i en pressemeddelelse.