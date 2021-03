Få udvalgte frivillige kan få adgang til sommer-OL

I lørdags blev det meddelt, at tilskuere fra udlandet ikke vil få adgang til OL på grund af risikoen for coronasmitte.

OL-arrangørerne åbner nu op for, at få udvalgte frivillige fra udlandet kan få adgang til sommerlegene i Tokyo. Det skriver Reuters mandag.

- Den beslutning taget i betragtning har vi besluttet, at vi ikke er i stand til at tillade frivillige uden for Japan adgang til Japan denne sommer for at tage del i legene, siger OL-chef Toshiro Muto ifølge Reuters.

Dog overvejes der i Japan særregler for frivillige, hvis opgaver ikke direkte kan overtages af japanere.

Det kan eksempelvis være frivillige, der hjælper med at oversætte til mindre udbredte sprog.

Mandag bekræfter Toshiro Muto, at der kan gøres undtagelser, men det vil være ganske få udvalgte frivillige fra udlandet.

Antallet af frivillige fra udlandet, der kan få adgang, oplyses ikke, men det japanske nyhedsbureau Kyodo News nævner 500.

Forbuddet mod tilskuere fra udlandet står derimod ikke til at blive ændret, lyder det fra Toshiro Muto.

Ol-chefen ærgrer sig over de mange frivillige fra udlandet, der ikke kan komme til OL i Tokyo, og som havde glædet sig.

Ifølge Reuters er der tale om mere end 110.000 frivillige, som håbede på at hjælpe til ved legene.

Det er fortsat ikke besluttet, om atleternes familie bliver nægtet adgang til legene. Men Toshiro Muto oplyser, at det peger i retning af, at familie ikke får lov til at komme med.

Ifølge Muto skal der i alt refunderes 600.000 billetter til OL og 30.000 billetter til para-OL.

Frivillige tager sig af alt fra oversættelse til at guide folk til arenaer. Det er en olympisk tradition, og de frivillige kan være alt lige fra studerende til pensionister fra hele verden.