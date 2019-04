Få chancer for dansk succes i nye OL-discipliner

Men i øjeblikket er der ikke udsigt til, at nogen danskere kan kvalificere sig i de to discipliner ved OL i 2020.

Det vurderer udviklingskonsulent hos Dansk Klatreforbund Carsten Isaksen og landstræner i surfing-disciplinen shortboard, Christen Søndergaard.

De danske klatrere kan ikke nå at blive klar til at dyste blandt verdenseliten, hvor der udtages 20 mænd og 20 kvinder ved OL i 2020.

- Vi er ikke i nærheden af at få nogle af de pladser. Hvis vi skal satse på noget, der hedder OL, så er det tidligst i 2024 i Paris, siger Carsten Isaksen.

- På længere sigt er der mulighed for danskere. Det danske elite- og konkurrencemiljø er småt lige nu. Det vokser godt, men det går langsomt, siger han.

Det samme gør sig gældende i surfing, hvor det også er 40 udøvere, der bliver udtaget.

- Det er meget urealistisk, at vi kan nå at få nogen med i 2020. Men hvis surfing bliver en succes, vil der højst sandsynligt blive åbnet op for et større deltagerantal i 2024, siger Christen Søndergaard.

For de danske surfere er der gode muligheder for at være med ved OL i 2024 i Paris. Og Christen Søndergaard kan også nævne en mulig OL-kandidat.

- Vi håber på et større deltagerantal, for så begynder Danmark at have nogle realistiske chancer for at kvalificere sig. Det bedste bud er Oliver Hartkopp, som vi har på vores landshold. Han er helt klart lige nu den største stjerne herhjemme, siger han.

Ved OL i 2024 kommer breakdance formentlig med som sportsgren i Paris.

Karen Pedersen, der er formand for Danmarks Sportsdanserforbund, ser store muligheder for ungdommen, hvis breakdance bliver en del af det olympiske program.

- Det er sjovt, at den sport kommer til at være med, for det er ungdommen, og det er innovativt. Men det handler også om at finde nogle folk, der kan deltage, så dem holder vi øje med til konkurrencerne, siger hun.

I december 2020 skal Den Olympiske Komité afgøre, om klatring og surfing endeligt skal på OL-programmet i 2024.