FCN's ti mand nedkæmper Randers og sikrer femteplads

FCN sikrede sig med sejren at slutte som nummer fem i mesterskabsspillet, hvor pokalmestrene fra Randers må nøjes med sjettepladsen.

Underholdningen var i top på Right to Dream Park, da FC Nordsjælland onsdag besejrede Randers FC med 2-1 i Superligaens næstsidste spillerunde.

Begge hold var fremadrettede og gode til at kombinere sig fri af modstanderens pres, hvilket gav en offensiv affære med flot kombinationsspil og et hav af chancer.

FCN førte 2-1 efter en første halvleg med et lille overtag, men efter pausen kom Randers længere frem og satte sig på begivenheder, hvilket blev hjulpet på vej af en tidlig udvisning til værterne.

Selv om kronjyderne pressede på og var nærgående, lykkedes det dog hjemmeholdets ti mand at holde stand.

I Randers-målet fik Jonas Dakir sin første superligakamp i sæsonen, men han skulle få en forfærdelig start.

Allerede efter 52 sekunder afsluttede FCN-talentet Tochi Chukwuani nemlig et godt opspil i højre side og sparkede værterne på 1-0.

Randers fik efter chokstarten og et indledende FCN-tryk gang i pasningsspillet, hvilket gav pote i det 13. minut, hvor pokalfighteren Mathias Greve stensikkert udlignede til 1-1 efter hurtige kombinationer.

Stillingen fik dog blot lov at holde i tre minutter, inden et frispark fra FCN-anfører Magnus Kofod Andersen via en afretning snød Jonas Dakir og dumpede i nettet til 2-1.

Med et højere pres greb Randers taktstokken efter pausen, hvor FCN tilsyneladende var i gavehumør.

Først fik FCN-stopperen Maxwell Woledzi rødt kort for at frarøve en oplagt scoringsmulighed i det 53. minut, inden forsvarskollegaen Mads Døhr Thychosen begik straffespark blot fire minutter senere.

Peter Vindahl Jensen i FCN-målet fandt dog en glimrende redning frem på Vito Hammershøy-Mistratis forsøg fra de 11 meter.

Randers dominerede stort, pressede FCN langt tilbage og tilspillede sig flere store muligheder i kampens afslutning, men en velspillende Vindahl lukkede af og sikrede en kneben hjemmesejr.