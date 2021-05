FCN vil vise indre motivation mod guldjagtende Brøndby

De blågule kan torsdag aften stryge til tops med en udesejr over AGF og vil i så fald blot skulle slå FC Nordsjælland, som klubben fra den københavnske vestegn har et særdeles godt tag på, i sidste kamp for at vinde mesterskabet for første gang siden 2005.

FCN har i den kamp ikke noget sportsligt at spille for, i og med Farum-klubben onsdag sikrede sig femtepladsen ved at slå Randers med 2-1, men FCN vil gøre alt for at slå Brøndby af respekt for ligaen og de øvrige hold.

Det understreger cheftræner Flemming Pedersen efter sejren over Randers.

- Vi kan ikke gå ind og spille sommerferiefodbold eller noget som helst. Vi er ansvarlige, for vi deltager i en turnering, hvor der står så meget på spil for både Midtjylland, FCK og Brøndby til sidst, så vi skal gå ind og levere varen, som vi gjorde mod Randers.

- Det handler også om vores faglige og professionelle stolthed, påpeger Flemming Pedersen.

Én ting er, at cheftræneren er motiveret, men han er ikke i tvivl om, at spillerne også er det.

- Det handler om, hvor internt motiveret man er kontra eksternt motiveret, og hvis man er meget eksternt motiveret og ikke har noget at spille for, kan man have udfordringer. Men vi arbejder med den indre motivation, og det vil vi meget gerne have lov at vise på Brøndby Stadion, siger han.

Brøndby er noget af en skrækmodstander for FC Nordsjælland, der ikke har slået de blågule i de seneste 14 superligakampe. De har budt på hele 11 sejre til Brøndby og tre pointdelinger.

- Kampen bliver selvfølgelig rigtig, rigtig svær, for vi står så dårligt til Brøndby, men vi vil gøre alt, fastslår Flemming Pedersen.

Mens FCN nu kan rette fokus mod sidste spillerunde på mandag, skal Brøndby altså først spille udekampen mod AGF torsdag aften.

Inden den er Brøndby side om side med FCK på 55 point, mens FCM har 57 af slagsen.