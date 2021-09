FCN vil sælge norsk juvel før 2024: Kan blive rekord

Dermed fik kontrakten et ekstra år at løbe på, men aftalen kan faktisk ikke gøres længere, da nordmanden er under 18 år.

Farum-klubbens sportsdirektør Mikkel Hemmersam forventer dog heller ikke, at den unge kreatør bliver i klubben til kontraktudløb.

- Der er ikke lagt nogen plan for, hvornår han skal skydes afsted, men det er klart, at sådan som han viser sig frem nu og udvikler sig, så regner jeg ikke med, at han er der til 2024, siger FCN-direktøren.

Klubben har tidligere bevist, at de evner at få store summer for deres spillere, når de sælges videre.

I sommer blev Kamaldeen Sulemana solgt til franske Rennes for en pris i nærheden af 150 millioner kroner.

Den rekord kan komme i fare, når Schjelderup sælges videre, spår Hemmersam.

- Måske bliver det rekord. Det vil markedet og hans udvikling vise. Lige nu skal vi sørge for, at han får det maksimale ud af sit potentiale. Men om han bliver det største eller næststørste salg, er meget svært at sige.

Planen er, at Schjelderup skal blive dominerende i ligaen ved at forbedre sig fysisk og taktisk, forklarer Hemmersam.

Gør han det, så forudser cheftræner Flemming Pedersen også en stor karriere for offensivspilleren, der minder om en tidligere spiller i klubben - landsholdsspilleren Mikkel Damsgaard.

- Vi har sammenlignet ham lidt med Mikkel Damsgaard. Han har et potentiale i nærheden af ham, siger FCN-træneren.

Han satser også på, at Schjelderup er fortid i klubben før kontraktudløb, for ellers vil det være et udtryk for, at udviklingen er gået i stå.

- Vi håber, at han bliver solgt før 2024, for så ved vi, at hans udvikling er gået i den rigtige retning. Hvis han ender med at være her til 2024, så er det, fordi hans udvikling er stoppet.

Hovedpersonen selv vil fortsat holde fokus på at udvikle sig i Superligaen, men lægger ikke skjul på, at han drømmer om at komme til en af de fem bedste ligaer. Og så gør sammenligningen med Mikkel Damsgaard ikke noget.

- Damsgaard er en fantastisk spiller, så at blive sammenlignet med ham er en dejlig ting. Man har set, hvad han har gjort i Sampdoria og til EM, så det er en god ting.

- Jeg kan se nogle ligheder, men han er Mikkel Damsgaard, og jeg er Andreas Schjelderup, siger den 17-årige nordmand.

Søndag blev dog ikke nogen god dag på kontoret for FC Nordsjælland, der hjemme tabte 1-5 til FC København.