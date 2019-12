FC Nordsjællands Mohammed Kudus er et af de helt store talenter på klubbens superligahold i øjeblikket. I fremtiden skal Farum-klubbens talenter måske udvikles på et nyt akademi i Hillerød. (Arkivfoto).

FCN vil bygge topmoderne fodboldakademi i Hillerød

FC Nordsjælland mener ikke, at det er realistisk at bygge nyt akademi i Farum og vil bygge i Hillerød.

FC Nordsjællands fodboldtalenter skal måske udklækkes i Hillerød i fremtiden.

Superligaklubben, der har hjemme i Farum, vil bygge et nyt fodboldakademi for drenge og piger. Ambitionen er, at etablere Nordens bedste akademi inden for fire til fem år.

På grund af begrænsede boldbaner, omklædningsrum og infrastruktur, vurderer fodboldklubben ikke, at akademiet er realistisk at bygge i Farum.

Derfor taler FCN-ledelsen nu med Hillerød Kommune om planerne.

- Vi er nu nået til et stadie i dialogen, hvor vi kan sige, at det er vores intention at bygge og drive en splinterny fodboldpark i Hillerød, hvor både vores akademi og administration vil høre hjemme, siger FCN-direktør Søren Kristensen til klubbens hjemmeside.

Opførelsen af et nyt akademi ændrer ikke på, at FCN fortsat vil spille holdets hjemmekampe i Superligaen i Farum, oplyser klubben.

Projektet er endnu på et så tidligt stadie, at der ikke er nogen garanti for, at det bliver realiseret.

FCN har de senere år solgt flere af klubbens egne talenter til store millionbeløb, blandt andre angriberen Andreas Skov Olsen, der i sommer blev købt af Bologna fra den italienske Serie A.