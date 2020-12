FCN-træner revser regel om startformation

Superligaklubberne har lavet en aftale, der betyder, at hvis en klub angiver en forkert startformation, koster det klubben en bøde på 25.000 kroner.

Søndagens modstandere fra FC Nordsjælland har ikke stået i den situation før, men cheftræner Flemming Pedersen har alligevel en holdning til problematikken.

- Jeg forstår godt, at Sønderjyske reagerede, for når der er en regel om, at vi skal opgive en formation, så skal vi ramme den så tæt, som vi nu kan.

- Når det er sagt, så anerkender jeg ikke reglen, for jeg synes, det er en total latterlig regel. Det er totalt godnat at lave en regel, for hvornår skal den tælle.

- I kampen mod Sønderjyske, havde vi eksempelvis en formation, når vi forsvarede, og en anden formation, når vi var i angreb. Det bliver simpelthen for stift, siger Flemming Pedersen.

Selvom FCN-træneren er modstander af reglen, ved han godt, hvorfor den er lavet.

- Jeg forstår godt, at reglen er lavet for at give tv-seere et overblik over, hvor den enkelte spiller, anerkender han.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm havde efter kampen mod FC Nordsjælland ikke nogen kommentarer til episoden med indberetningen af FC Københavns startformation.

Sønderjyske vandt 2-1 i søndagens opgør mod FC Nordsjælland.