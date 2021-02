FCN-træner om top-6: Ikke værd at snakke om uden sejre

Søndag gjorde holdene den opgave sværere for hinanden, da de spillede 2-2 i Farum, hvilket betyder, at FCN har fem point op til Sønderjyske på sjettepladsen, mens nordjyderne er to point efter.

FC Nordsjælland kæmper med at nå målsætningen om top-6 og mesterskabsspillet. Det samme gør sig gældende for AaB.

Mandag spiller sønderjyderne hjemme mod Lyngby, hvor forspringet altså kan øges med yderligere tre point, inden de sidste fire runder af grundspillet.

Det uafgjorte resultat var samtidigt den ottende superligakamp i streg uden sejr for Farum-klubben, og derfor er cheftræner Flemming Pedersen heller ikke meget for at spå om en plads i top-6, når holdet ikke selv leverer resultaterne.

- Vi skal altid drømme, og vi har lov til at drømme. Vi er afhængige af alle mulige andre resultater, men det er ikke værd at snakke om. Når vi ikke kan vinde vores egne kampe, så giver det sig selv.

- Vi har fokus på, at vi skal vinde vores egne kampe. Det er det, der skal til. Ellers kan vi jo ikke gøre noget, siger Flemming Pedersen.

Mere optimistisk er trænerkollegaen hos AaB, Martí Cifuentes, der fortsat har sin første sejr som træner for nordjyderne til gode, efter han overtog holdet i vinterpausen.

- Vi skal stadig spille nogle kampe. Det er vores klare mål at komme i top-6, men samtidigt handler det om at bygge på, hvordan vi spiller.

- Det var selvfølgelig ikke det resultat, som vi ønskede mod FCN, men der er stadig point tilbage at spille om. Der er selvfølgelig ikke så mange, som kampene skrider frem, siger Martí Cifuentes.

Samtidigt med kampen i Farum vandt OB 2-1 over Randers, hvilket umiddelbart var skidt nyt for AaB, da fynboerne er en konkurrent til top-6. AaB og OB har dog stadig et indbyrdes opgør i vente i sidste runde af grundspillet.

- Vi skal spille mod OB, så jeg føler, vi stadig kan afgøre det. Det er en udfordring, men jeg ser en udvikling i holdet, og jeg tror, at vi bliver bedre for hver kamp, der går.

- Vi stod i mange svære situationer mod FCN, men vi håndterede det, og jeg så masser af vilje til at vinde kampen, selv om det var udfordrende. På den måde er jeg stolt af drengene.

FC Nordsjælland har været med i top-6 hver gang siden strukturændringen i 2016/2017-sæsonen, mens AaB har glippet mesterskabsspillet to gange tidligere.