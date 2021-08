FCN-træner fremhæver 17-årig: Minder lidt om Damsgaard

Mandag aften kom FC Nordsjællands 17-årige nordmand Andreas Schjelderup på banen efter 70 minutter. Kort efter fremtvang han et straffespark, som han selv satte stensikkert i mål i 3-1-sejren over OB.

- Det er Andreas Schjelderup, man skal holde øje med hos os i år. Det er en klassespiller i svøb, der kun lige er fyldt 17 år, men som allerede har vist rigtig, rigtig meget, siger Flemming Pedersen.

FCN er kendt for sit talentarbejde og har eksempelvis solgt Kamaldeen Sulemana, Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard til fornemme adresser i Europa.

Andreas Schjelderup er i samme liga som tidligere store salg, mener FCN-træneren.

- Der har været spillere, jeg aldrig har tvivlet på, og jeg tvivler på ingen måde på Schjelderup. Han har nogle af de samme ting som Mikkel Damsgaard, som har et teknisk meget højt niveau. Hans overblik og sparketeknik minder også om Damsgaards.

FCN-anfører Magnus Kofod har selv spillet sammen med Damsgaard, der spillede et stort EM for Danmark, og han forstår godt sammenligningen.

- De kan helt klart sammenlignes i forhold til spillet i mellemrummene, deres boldberøringer og blikket for medspillerne, siger Kofod.

Schjelderup er hidtil noteret for 20 FCN-kampe, fire mål og fire oplæg. Han håber at kunne leve op til både klubbens og egne ambitioner for fremtiden.

- Det er stort, at Flemming fremhæver mig, og jeg har selvfølgelig også store ambitioner selv.

- Der er mange gode talenter, der er kommet op og er blevet store i denne klub. Jeg håber at blive et af dem, siger han og tilføjer, at han arbejder hårdt for at blive mere stabil i sine præstationer.

FCN bekræfter desuden mandag, at der er interesse for klubbens målmand Peter Vindahl Jensen, som tidligere mandag er blevet kædet sammen med hollandske AZ Alkmaar.