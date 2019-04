FCN-træner erkender: Esbjerg er bare et godt hold

FCN-træner Flemming Pedersen letter på hatten for Esbjerg, som i sæsonens tre indbyrdes kampe mod FCN har vundet to gange, mens en kamp er endt uafgjort.

- Esbjerg er bare et godt hold. Det er ikke tilfældigt, at de er kommet med i mesterskabsspillet, og det er ikke tilfældigt, at vi ikke har slået dem endnu i denne sæson.

- Det er helt klart fortjent, at de er kommet med i top-6. De er velorganiserede, godt spillende, og de formår at gøre det svært for modstanderen, som de spillede her, siger Flemming Pedersen.

Han mener, at Esbjerg leverede endnu en god indsats i søndagens kamp.

- Esbjerg var bedre defensivt, end vi var, og vi fik ikke skabt en åben kamp.

- De har nogle spillere, som ikke var med i denne kamp, men de formåede bare at holde niveau alligevel, siger FCN-træneren.

Esbjerg-træner John Lammers er stolt af det, som hans hold har vist i sæsonen.

- Før sæsonen vidste jeg, at vi havde et godt hold, men alt var nyt for vores unge spillere, så jeg er lidt overrasket over, at vi spiller med så langt fremme.

- Der er mange hold i Danmark, som spiller meget på fysikken, men vi er et hold, der gerne vil spille fodbold, og det har vi vist, at vi kan, siger Lammers.

Med søndagens sejr har Esbjerg hentet fire point i tre kampe i mesterskabsspillet mod FC København, FC Midtjylland og FCN.

Ifølge Lammers har det været nemmere for Esbjerg at spille godt i mesterskabsspillet mod stærke modstandere, end hvis holdet skulle have spillet skæbnekampe om at undgå nedrykning mod på papiret svagere hold.

- Jeg er glad for starten, men vi kunne have haft mere. Vi var godt med mod FCK og havde fortjent et point, mens vi også var gode mod FCM.

- Vi har fået vist, at vi kan gøre det godt mod så stærke modstandere, siger Esbjerg-træneren.