FCN-træner: Vi lurer på at gå i gang med gruppetræning

Men nu overvejer Farum-klubben at kalde spillerne tilbage og træne i små grupper, selv om man ikke må være samlet mere end ti personer under udbruddet af coronavirus.

- Vi lurer lidt på at gå i gang igen om en uges tid med gruppetræning.

- Spillerne vil så have været væk i en måneds tid, og så kan vi få fornemmelsen af, hvor de hver især er mentalt, siger FCN-træner Flemming Pedersen til TV3 Sport.

FCN sendte spillerne hjem, så klubben kunne få tilskud til lønudbetalingen gennem regeringens trepartsaftale.

Med hjemsendelsen er spillerne ikke forpligtet til at træne, men vil få fuld løn i hjemsendelsesperioden.

- Jeg kan forestille mig, at det for langt de fleste af vores spillere har været en udfordrende periode. Det med at skulle træne sig selv, når de er vant til at stort set alt er tilrettelagt for dem.

- På den anden side arbejder vi meget med den selvmotiverende spiller og den selvudviklende spiller, så det bliver rigtigt spændende at se, hvilken tilstand de fysisk og mentalt kommer tilbage i, siger Pedersen.

FC Midtjylland, FC København, Brøndby, Hobro og Silkeborg er de fem klubber, som ikke har sendt spillerne hjem. Spillerne i de klubber skal selvtræne eller træne i små grupper i klubregi.

Silkeborg-direktør Kent Madsen fortalte i sidste måned til Ritzau, hvorfor bundklubben ønsker at holde øje med, at spillerne holder sig i form.

- Vi vurderer, at det kan blive små marginaler, der afgør, hvem der klarer frisag i bunden af rækken, og hvem der ikke gør.

- Det er en bedre løsning, at vi har løbende dialog med spillerne om et træningsforløb, som de hver især passer. Så står de skarpere, end de ellers ville gøre, siger Kent Madsen.

I Silkeborg ønsker man ikke at rykke ned og bagefter spekulere på, om man skulle have brugt en del af klubbens tocifrede millionoverskud på træning.

- I dag er teknologien sådan, at de hver især har en chip, som de bærer på sig, når de laver forskellige øvelser. På en computer kan vi aflæse, om spillerne har haft de højintense løb, vi har bedt om.

- Det er et ekstra nyttigt værktøj i den situation, vi er i, siger Kent Madsen.

Divisionsforeningen arbejder på flere mulige scenarier for at spille fodbold igen, og et af dem er at starte Superligaen op i midten af maj uden tilskuere.