FCN-træner: Superligaen bliver helt tæt i denne sæson

Han mener, at niveauet blandt holdene er så tæt, at det bliver en mere jævnbyrdig Superliga, end man har været vant til.

- Jeg er overbevist om, at vi får en liga, hvor alle kan slå alle i hver eneste kamp, og der bliver kortere afstand fra holdene i bunden og op til top-4, siger Pedersen.

- Kampen om pladserne i top-6 har altid været tæt, men jeg tror, at flere hold vil blande sig denne gang. Det vil ikke undre mig, at tre-fire-fem hold stadig vil spille om at komme i top-6 i sidste runde af grundspillet.

I sidste sæson rykkede Lyngby og AC Horsens ud af Superligaen, og de blev afløst af Viborg og Silkeborg, som rykkede op fra 1. division.

Både Viborg, som slog FCN i første runde i denne sæson, og Silkeborg imponerer FCN-træneren.

- Viborg og Silkeborg er så gode og på så højt et niveau, at de kan spille op med os andre.

- Der vil stadig være nogle klubber, som, når de spiller op til deres bedste, er bedre end os andre, og det er FC København og FC Midtjylland.

- Derudover er det meget lige, og for de resterende ti hold er det dagen og marginalerne, som bliver afgørende.

FCN's midtbaneprofil Magnus Kofod Andersen spår, at tabellen bliver mindre lige undervejs i sæsonen, men forventer mange lige kampe.

- Alle hold skal lige finde fodfæste i starten af sæsonen, så det er selvfølgelig tidligt at konkludere noget, inden de endegyldige start-11'ere er på plads, og senere på sæsonen kan der godt komme lidt mere struktur i tabellen.

- Men jeg tror på, at det bliver meget tæt, og især her i starten går man ind til alle kampe med følelsen af, at begge hold kan vinde. Det er kun fedt, og det gør det sjovt at spille fodbold, siger Kofod.

Både Brøndby og Silkeborg har spillet uafgjort i alle tre kampe i sæsonen, mens FC Midtjylland er det eneste af de 12 superligahold, som ikke har haft en pointdeling i sæsonen.