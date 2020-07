FCN-træner: Straffespark og rødt kort var ragende galt

Efter at have set episoden på tv-billeder mener både Thychosen og FCN-træner Flemming Pedersen, at det var en fejldom.

De vurderer, at FCM-spilleren Mikael Anderson begik frispark, da han plantede en albue i hovedet på Thychosen først.

- Når jeg selv ser den, synes jeg, den er hård. Jeg synes, der er frispark til mig.

- Når jeg ser den igen, så vender mit hoved den helt anden vej, fordi jeg fik en ordentlig en over næsen. Det er sgu tungt, siger Thychosen.

FCN-træneren er enig med sin spiller efter at have set episoden igen på tv.

- Jeg kan godt se, at den er ragende gal. Altså når jeg ser tv-billederne. Vi skal have frispark, og så er det lige før, at FC Midtjylland skal have et rødt kort på den der. Det kan i hvert fald diskuteres.

- Men der var helt klart frispark til Døhr, for det var jo handlingen og slaget mod Døhr, der gjorde, at han kom ud af balance og kom til at lave et benspænd.

- Så når jeg ser det igen, så blev kampen desværre ødelagt af det, mener FCN-træneren.

Dommer Sandi Putris ønskede ikke at kommentere episoden til medierne efter kampen, men FCN overvejer at appellere det røde kort.

- Den skal vi lige have taget internt for at se, om det kan betale sig. Jeg er sikker på, at Sandi, når han ser det igen, kan se, at det var en fejldom, siger Flemming Pedersen.