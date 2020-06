FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen, havde en god fornemmelse om at ende i top-6 i grundspillet, efter at Farum-holdet havde vundet ude over Silkeborg i fredags.

FCN-træner: Nu sigter vi efter bronzemedaljer

Uden at spille blev tre hold i Superligaen sikre på at havne i mesterskabsspillet, da Randers mandag tabte hjemme til Hobro.

Et af holdene er FC Nordsjælland, som i fredags vandt 2-0 ude over Silkeborg. De to øvrige, som er sikre på at ende i top-6 i grundspillet, er AGF og Brøndby.

FCN-træner Flemming Pedersen havde allerede en god fornemmelse af, at det ikke kunne gå galt efter kampen i Silkeborg. Og nu stiler FCN højere.

- Det er selvfølgelig en dejlig følelse, at vi nu har nået vores første delmål, men vi sigter naturligvis højere.

- Allerede på vores tur til Ghana i januar besluttede hele gruppen sig for, at vi ville kigge mod top-3, siger Flemming Pedersen til klubbens hjemmeside.

FCN lå i vinters længere nede i tabellen, men målet har hele tiden været top-6.

- Dengang syntes vi også, at vi var favoritter til at komme med i mesterskabsspillet, selv om vi lå nede på en ottendeplads.

- Det fortalte jeg også til medierne allerede inden Horsens-kampen (19. februar, red.). Og det var slet ikke for at lyde arrogant, men fordi vi oprigtigt syntes, at det var et realistisk mål, siger træneren.

Det er fjerde år i træk, at FCN kommer i top-6.

- Selv om vi sælger vores bedste spillere år efter år, så beviser det bare, at de næste spillere i rækken, der kommer fra vores to akademier, altid er klar til at gå ind og levere varen.

- Og det er den bedste følelse ved endnu en gang at være i top-6. Det gør alle i klubben stolte og glade, fordi det er det, vi lever for. At udvikle ungdommen, siger Flemming Pedersen.

Nu vil han og resten af holdet jagte en plads i Europa i næste sæson.

- Den eneste risiko, jeg kan se, er, hvis spillerne ikke har sulten og lysten til at gå efter den tredjeplads. Men det tror jeg ikke er realistisk. Alle har et brændende ønske om at ende så højt i tabellen som muligt.

- Vores hold er stærkt nok til, at vi bør sigte efter bronzemedaljerne. Selv hvis Mikkel Damsgaard smutter til Italien i starten af juli, er det realistisk, mener Flemming Pedersen.

På søndag tager FCN imod FC Midtjylland, der er nummer et i ligaen.