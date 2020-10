FCN-træner: De unge kan læne sig op ad Johan Djourou

Det giver en enorm mængde erfaring, i forhold til hvad man normalt ser i den bedste danske fodboldrække, og FCN-træner Flemming Pedersen har da også nemt ved at forklare, hvad Essien og Djourou giver klubbens øvrige spillere.

- Det giver dem en masse. Det er nogle, du kan læne dig op ad. Essien har eksempelvis taget Magnus Kofod lidt ind under sig. Det er jo her, at Essien har så mange små råd at give, til hvordan man bruger sin krop, når man ikke er så stor en spiller. Der er han jo lidt en mentor.

- Djourou er en anden type, der virkelig omfavner alle og tager ansvar. Det kan man også mærke i løbet af ugen, hvor anførergruppen kommer og siger, at de gerne vil have han starter, siger FCN-træneren.

Anførergruppen kan Djourou allerede blive en del af efter bare to uger i klubben, fortæller Flemming Pedersen.

Det var da også den form for ansvar og lederrolle, som tiltalte schweizeren, da han valgte FCN som sin nye klub.

- Det er en del af min opgave ved at være her, at jeg skal dele ud af min erfaring. Jeg kunne have taget mange steder hen, men nogle gange i livet kommer der muligheder, hvor det føles som det rigtige sted at være, og det følte jeg her.

- Vi har en masse unge fyre, og de får også mig til at føle mig yngre, siger Johan Djourou.

På banen leverede han også en god præstation mod Randers, selv om han endnu ikke er i topform.

- Han kan godt blive en af ligaens bedste stoppere, når han er i form. Han er jo meget markant. Randers er vant til at spille i luften, men der var ikke meget at komme efter for dem i dag.

- Der har han jo fra Premier League og Bundesligaen erfaring fra meget mere kropsstærke spillere, end vi har i Superligaen, siger Flemming Pedersen.

FCN vandt kampen 1-0 over Randers FC på et mål af Jonathan Amon.