FCN-træner: Damsgaard kan blive dygtig A-landsholdsspiller

FC Nordsjællands angriber Mikkel Damsgaard har haft sin gennembrudssæson i 3F Superligaen, og han har allerede sikret sig et skifte til italienske Sampdoria efter sæsonen.

- Kommer han under kyndige hænder i Italien, så bliver han A-landsholdsspiller, endda en rigtig dygtig en af slagsen, siger Flemming Pedersen.

Det kræver dog, at Sampdoria tager sig godt af Damsgaard, vurderer Flemming Pedersen.

- Det er svært at vurdere, hvornår han kommer på landsholdet. Det kommer an på, hvordan han kommer i gang i Italien. Det kræver, at han får han en god trænerstab, som fører ham stille og roligt frem og udvikler ham fysisk.

- Alle kan se hans enorme spilforståelse, men når først han får bygget endnu mere fysik på og bliver endnu mere eksplosiv, så kan han blive rigtig stor, siger Flemming Pedersen.

Allerede nu mener Pedersen, at Damsgaard er dygtig nok. Han skal bare udvikle sin fysik.

- Han har kvaliteterne nu. Han er hurtig nok i hovedet til at spille på højeste niveau. Men han skal have mere fysik. På højeste niveau vil han indse, at han mangler lidt, men det vil komme naturligt i takt med hans fysiske udvikling, mener Pedersen.

Mikkel Damsgaard er glad for, at hans træner mener, han har spilforståelsen til allerede nu at være med på højeste niveau.

- Det er en kæmpe cadeau, men jeg ved ikke, om jeg er klar endnu, siger Damsgaard.

Han mener selv, han skal blive bedre i alle spillets facetter, hvis det skal lykkes at komme på landsholdet, men det er målet, at han en dag skal udtages.

- Jeg har ikke sat mig et mål for, hvornår jeg vil på landsholdet, men det er målet, at jeg en dag skal på landsholdet, siger han.