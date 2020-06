FCN-teenagere ydmyger AaB og holder bronzedrøm i live

FC Nordsjælland storsejrede lørdag på Aalborg Portland Park. AaB blev slået med 4-0 i 3F Superligaens mesterskabsspil.

De to 19-årige offensivspillere Mikkel Damsgaard og Mohammed Kudus stod hver for to mål mod nordjyderne. Dermed er den nordsjællandske bronzedrøm fortsat i live, mens AaB ligger klart sidst i top-6.