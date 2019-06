FCN-sportschef bekræfter stor interesse for Skov Olsen

Det bekræfter superligaklubbens sportschef, Carsten V. Jensen, over for TV3 Sport.

Interessen for den 19-årige offensivspiller er ikke overraskende.

I den forgangne sæson lavede Andreas Skov Olsen 26 mål i 44 kampe på tværs af alle turneringer, heriblandt 22 i Superligaen. Det gjorde ham til FCN's suveræne topscorer.

For nylig var han også med for Danmark ved U21-EM, hvor det blev til to optrædener. I den første mod Østrig blev Skov Olsen skiftet ind med et kvarter tilbage af kampen, hvorefter han både nåede at score et mål og lægge op til et.

I alt er Andreas Skov Olsen noteret for at have spillet 19 ungdomslandskampe, hvori det er blevet til seks mål. Debuten på A-landsholdet har han stadig til gode.