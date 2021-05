FCN siger farvel til norsk stopper med over 100 kampe

FC Nordsjælland siger farvel til stopperen Ulrik Yttergård Jenssen, der har kontraktudløb denne sommer. Det oplyser FCN på fodboldklubbens hjemmeside.

Nordmanden kan dermed spille sin sidste hjemmekamp for FC Nordsjælland mod Randers FC onsdag aften i Superligaen, hvis han får spilletid.

Ulrik Yttergård Jenssen kom til FCN fra den norske klub Tromsø for tre et halvt år siden. Han har inden opgøret mod Randers spillet 113 kampe for Farum-klubben.

Han har også scoret ni mål i sin tid i FCN, skriver klubben.

- Yttergård vil få overrakt blomster og en stor tak for indsatsen af bestyrelsesformand Jan Laursen, inden kampen sparkes i gang i Right to Dream Park i aften, hvor hjemmepublikummet også vil have mulighed for at tage afsked med den norske kriger, skriver FCN på sin hjemmeside.

FCN's kamp mod Randers fløjtes i gang onsdag klokken 18.

FCN er nummer fem i mesterskabsspillet med 40 point efter 30 kampe, mens Randers er nummer seks og sidst med 37 point.

Efter onsdagens indbyrdes opgør resterer kun en enkelt spillerunde.