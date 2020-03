FCN sender medarbejdere hjem midt i corona-usikkerhed

Beslutningen om at sende medarbejderne hjem skyldes den nuværende globale krise på grund af coronavirus.

FCN-medarbejderne er blevet bedt om at indstille alt arbejde og blive hjemme, indtil situationen er ændret.

- Alle medarbejdere vil i perioden med støtte fra regeringens tredjeparts ordning få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres stillinger, når FCN kalder dem tilbage på arbejde, oplyser Farum-klubben.

FCN-direktør Søren Kristensen fortæller desuden, at han er bekymret for økonomien i klubben i den kommende tid.

- Den globale krise udfordrer vores fremtid såvel som alle vores konkurrenters ditto.

- Arbejdspladserne i FCN er truede, hvis ikke vi udviser ansvarlighed og rettidig omhu, fordi vi ikke kan kontrollere den indflydelse, krisen har på vores omgivelser, siger Søren Kristensen.

Han forklarer, at FCN's model for at have en stabil økonomi er meget afhængig af evnen til at udvikle og sælge dygtige fodboldspillere.

I sommer solgte klubben Andreas Skov Olsen til Bologna, og Sampdoria købte i februar Mikkel Damsgaard, som efter planen skifter til den italienske klub til sommer. Mange af de penge har FCN ikke modtaget endnu.

- Langt de fleste af de penge, vi har solgt spillere for det seneste år, er lige nu tilgodehavende i lande, som er endnu hårdere ramt af krisen, end vi er i Danmark.

- Der er også usikkerhed om tv-penge, så længe vi ikke er i stand til at spille kampe, usikkerhed om præmiepenge og så videre, siger FCN-direktøren.