FCN sælger ghanesisk guldfugl til Rennes i rekordhandel

Klubkassen bugner i FC Nordsjælland.

Fredag aften solgte superligaklubben nemlig Kamaldeen Sulemana til franske Rennes. FC Nordsjælland nævner ikke, hvad prisen har været, men kalder det selv for en rekordstor handel og en milepæl for både klubben og Superligaen.

Skal man tro B.T. og Ekstra Bladet er det da også et heftigt beløb, nordsjællænderne indkasserer.

Ifølge aviserne betaler Rennes 20 millioner euro - eller lige under 150 millioner kroner - for den 19-årige ghaneser, som på kun halvandet år blev til en stjerne i FC Nordsjælland efter sin ankomst fra klubbens akademi i Ghana.

Det gør Kamaldeen Sulemana til den dyreste superligaspiller nogensinde.

- Prisen afspejler Kamals enorme potentiale, ligesom den understreger, hvor langt vi er kommet som klub, akademi og organisation, siger bestyrelsesformand Jan Laursen på FCN's hjemmeside.

Ifølge FC Nordsjælland har adskillige klubber i Europas bedste ligaer været interesseret i Sulemana, der selv har været med til at vælge sin fremtidige arbejdsgiver.

- Jeg er meget glad for at kunne skrive under med Stade Rennais FC (Rennes, red.). Det er en udfordring, som både gør mig spændt og ydmyg.

- I verdens top-5 ligaer føler jeg, at Rennais FC er en meget god klub for især yngre spillere, og jeg tror på at skifte fra et rigtigt godt hold af unge spillere i Danmark til et andet rigtigt godt hold med unge spillere i en endnu bedre liga, er det rigtige skridt for mig lige nu i min karriere, siger den unge kantraket.

Kamaldeen Sulemana nåede at spille 42 kampe og score 14 mål for FC Nordsjælland.

Rennes endte i sidste sæson som nummer seks i Ligue 1, Frankrigs bedste række.