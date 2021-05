FCN-profil takker af: Sigter mod de største ligaer

Onsdag meddelte FCN således, at aftalen med den 24-årige forsvarsspiller ikke bliver forlænget, og at parterne derfor går hver til sit.

Efter tre og et halvt år i FC Nordsjælland tager Ulrik Yttergård Jenssen inden længe et nyt skridt på karrierestigen, når nordmandens kontrakt udløber 30. juni.

Yttergård ved endnu ikke, hvad fremtiden byder på, men han håber på en mulighed i den bedste række i enten England, Spanien, Tyskland, Italien eller Frankrig.

- Det er klart, jeg drømmer om en top-5-liga. Jeg ønsker at komme så højt op som muligt. Det er den drøm, man har haft som lille, og nu har jeg spillet mig i en god position for det.

- Jeg håber at komme til at spille på et højere niveau, for det føler jeg mig klar til, siger Ulrik Yttergård.

Spørger man FCN-træner Flemming Pedersen, kan han godt se Yttergård begå sig i en af de store ligaer.

- Ja, på det rette hold. Han er jo en rigtig dygtig spillende stopper, men det skal være på et hold, som forsvarer lidt lavere, end vi gør, for han har udfordringer, når han skal dække store områder.

- I Italien vil de gerne bygge op nedefra og spiller ikke kun med højt pres, men står også lavt og så videre. Det kunne være en god liga for ham, vurderer Flemming Pedersen.

Cheftræneren lægger ikke skjul på Ulrik Yttergårds betydning for FC Nordsjælland, men samtidig mener han, at klubben er fint rustet til at sige farvel til nordmanden.

- Han har været vigtig for os, og det kan man også se med alle hans kampminutter, men vi vurderer også, at der er andre, som er klar til at tage over.

- Selvfølgelig kommer vi til at savne ham, for han er også en god fyr, men vi er nødsaget til at kigge på de unge, der er på vej, siger Flemming Pedersen.

Ulrik Yttergård har spillet 114 kampe for FCN og står af klubben noteret for ni scoringer, der må siges at være ganske hæderligt som forsvarsspiller.

Han har alt i alt været rigtig glad for sin tid i Farum-klubben.

- Jeg kom hertil for at udvikle mig videre og få muligheden for at prøve mig af i udlandet, og jeg synes, jeg har udviklet mig godt i tre og et halvt år.

- Det har været en fantastisk tid, men nu er det bare på tide at prøve noget nyt, siger Ulrik Yttergård.

Midtstopperen spillede hele kampen, da FC Nordsjælland onsdag besejrede Randers med 2-1 og sikrede sig femtepladsen i Superligaen.