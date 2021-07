FCN-profil er tålmodig trods interesse fra andre klubber

Den tidligere U21-landsholdskeeper føler sig rustet til at tage næste skridt, og med et år tilbage af kontrakten i FCN vil det på mange måder give god mening med et klubskifte denne sommer.

Hovedpersonen kender til interesse udefra.

- Jeg ved da, der er noget interesse rundtomkring, og jeg har snakket med FCN om det, men det skal selvfølgelig passe for alle parter, og det har det ikke gjort indtil videre, fortæller Peter Vindahl.

Selv om han altså er åben for et klubskifte, vil han ikke nødvendigvis være skuffet, hvis det ikke lykkes i denne omgang.

- Det kommer meget an på, hvilke muligheder der er og kommer. Det er klart, at hvis der kommer en stor klub og vil gøre mig til førstemålmand, og jeg synes, det er det helt rette, og FCN så siger nej, så vil jeg selvfølgelig være skuffet.

- Men et år mere her vil ikke være dårligt for min udvikling, og så længe jeg er her, har jeg fokus på det, fastslår Vindahl.

Skulle det ende med et salg, kommer FCN traditionen tro til at kigge internt i klubbens talentfulde ungdomsafdeling først, inden en eventuel erstatning hentes udefra.

- Vi har nogle rigtigt dygtige målmænd, der er på vej op, men vi forholder os først til det, hvis det ender med, at Peter bliver solgt, siger sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

Han nikker genkendende til, at der er interesse for Vindahl, men understreger, at der kan være langt fra interesse til en endelig handel.

- Peter gør det rigtig godt, og lige nu er han her, og så tager vi den derfra. Der er jo altid interesse for vores spillere, så det vil være unaturligt, hvis der ikke var det for Peter, men det skal være det rigtige for alle tre parter, hvis vi skal have sådan en ting til at gå op, pointerer Mikkel Hemmersam.

Søndag holdt Peter Vindahl buret rent, da FCN spillede 0-0 mod AGF, hvilket var målmandens førsteholdskamp nummer 52 for Farum-klubben.