FCN-profil: Meget taler for et klubskifte til sommer

Den 21-årige midtbanemotor har de seneste år været en central brik for FCN, samtidig med at han har været fast mand på Danmarks succesfulde U21-landshold.

FC Nordsjælland har tradition for at sælge et par profiler efter hver sæson, og til sommer kan Magnus Kofod Andersen meget vel være på affyringsrampen.

Kofod luftede allerede for et års tid siden sin udlandsdrøm, og inden længe går han ind i det sidste år af sin kontrakt, der løber til 2022.

Hovedpersonen erkender, at der er meget, der taler for et klubskifte til sommer.

- Ja, det er der, men det skal selvfølgelig være noget spændende, før at det er aktuelt for mig. Jeg er glad, hvor jeg er, og jeg har et år tilbage af min kontrakt, så vi må se, hvordan tingene udvikler sig, siger Magnus Kofod og tilføjer:

- Jeg har det godt i FC Nordsjælland og har en vigtig rolle på holdet, men selvfølgelig er min drøm og mit mål at komme ud og teste mig selv mod endnu bedre modstandere i endnu bedre ligaer. Den tid skal nok komme, og så må vi se, om det bliver til sommer eller lidt senere.

FCN-træner Flemming Pedersen er ikke i tvivl om, at Magnus Kofod er rustet til at tage næste skridt op ad karrierestigen.

- Det er han, og det har han været i et års tid. Selv om han stadigvæk sagtens kan udvikle sig i Superligaen, så er han klar, siger Flemming Pedersen.

Cheftræneren er ikke sikker på, om Kofod forlader FCN til sommer, men påpeger vigtigheden af, at midtbanespillerens næste destination bliver én, hvor han kan fortsætte sin udvikling.

- Det er vigtigt, at han skal til en klub, som spiller et spil tilnærmelsesvis som FC Nordsjælland, så han kan bruge sine kompetencer bedst muligt, siger Pedersen.

Magnus Kofod er helt på linje med sin træner på det punkt.

- Jeg ved, hvor hårdt det kan være i udlandet, hvis man kommer til den forkerte klub. Selvfølgelig kan man aldrig vide, om det er det rigtige, men det skal føles rigtigt i maven, før jeg er klar til at tage af sted, siger Magnus Kofod, der er åben for det meste:

- Der er mange rigtig, rigtig spændende klubber og ligaer rundt om i verden. Jeg vil ikke sætte specifikke navne på, for der er rigtig mange steder, der kunne være spændende at spille.

- Men selvfølgelig er mine kvaliteter på bolden og dermed på et spillende hold, hvilket meget gerne skal være kendetegnende for min fremtidige klub, lyder det fra midtbanespilleren.

Magnus Kofod fik mandag aften sin førsteholdskamp nummer 133 for FCN, der vandt 3-2 over topholdet FC Midtjylland.