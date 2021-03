FCN og ACH hylder Lyngby: Ligaens bedste hold lige nu

Lyngbys form aftvinger respekt hos to af holdets konkurrenter i bunden af Superligaen, og hos FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen, så meget respekt, at han kalder sine lokalrivaler for Superligaens bedste hold for tiden.

Lyngby vandt søndag 2-1 over Randers FC, og det var de kongeblås tredje sejr på stribe, hvorfor Lyngby for alvor blander sig i kampen om endnu en sæson i den bedste danske række.

Flemming Pedersen selv måtte søndag acceptere en 2-2-remis mod ligaens bundhold, AC Horsens, hvilket betyder, at FCN kan være kun tre point foran Lyngby efter de to holds indbyrdes møde på fredag.

Derfor er Lyngby pludselig et hold, som FCN også skal holde øje med.

- Lyngby er måske Superligaens bedste hold lige nu, så det er et hold, vi skal have stor respekt for. Vi kan ikke ignorere nogen hold, siger Flemming Pedersen, der var ærgerlig over søndagens resultat mod AC Horsens.

- Det var et dyrt pointtab. Top-6 er knap så realistisk for os, for vi skal som minimum vinde vores to sidste kampe, ellers kræver det et mirakel med pointtab til de andre hold, hvis vi skal nå det.

AC Horsens er efter søndagens 2-2-kamp fortsat sidst i Superligaen og har nu fem point op til Lyngby.

Cheftræner Jens Berthel Askou er overraskende nok fint tilfreds med konkurrentens form.

- Lyngby har gjort det fantastisk, og det er fuldt fortjent, at de har fået deres point. Deres form gør, at de bliver en håndfuld for de hold, vi selv skal indhente, så det er kun positivt, siger Jens Berthel Askou og tilføjer:

- Vi skal alligevel selv slå Lyngby, så det gør ikke så meget, at de trækker fra os lige nu.

AC Horsens har selv opbygget en fin stime med fire kampe i træk uden nederlag.

Det betyder, at holdet har ni point op til Vejle over stregen, og troen på overlevelse er blevet større.

- Troen er en tand stærkere, end den har været tidligere, for vi har vist, at vi er i stand til at få point mod mange modstandere i Superligaen.