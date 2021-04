FCN glæder sig ved tidligere talenters landsholdssucces

Det har man også holdt øje med hos FCN, hvor cheftræner Flemming Pedersen glæder sig over at se klubbens tidligere talenter have succes.

- Jeg nævnte det kort for truppen, hvilken fantastisk uge det har været for dansk fodbold med både A- og U21-landsholdet og for de spillere, vi har haft med.

- Det er meget afgørende, at de spillere, der kommer ud i verden herfra, også er med til at levere varen, siger Flemming Pedersen.

FCN-anfører Magnus Kofod var selv afsted med U21-landsholdet, der spillede sig i EM-kvartfinalen med tre sejre ud af tre mulige.

Han havde dog også tid til at glæde sig over sine tidligere holdkammeraters, Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard, succes på A-landsholdet.

- Det betyder meget. Jeg er rigtigt gode venner med begge og skriver regelmæssigt med dem, så jeg er utrolig stolt og glad på deres vegne.

- Det er også noget af det, som det her projekt skal udvides til, så vi får flere og flere med på den helt store klinge og kan være med på A-landsholdet. Det tror jeg helt sikkert også, der er potentiale til med den nuværende trup, siger Magnus Kofod Andersen.

Tidligere har kritiske tunger påstået, at FCN-spillerne havde svært ved at slå igennem, når de forlod de trygge omgivelser i Farum, men den køber Flemming Pedersen ikke.

- Jeg vil gerne se statistik på, at spillere herfra ikke kan slå igennem og begå sig, fordi jeg synes, de fleste har fået fint med spilletid i betragtning af den unge alder, de er kommet afsted i.

- De kommer afsted, når de er to-fire år yngre, end andre danske spillere gør, siger FCN-træneren.

Netop den kritik gør også glæden større ved at se tidligere holdkammerater få succes for Magnus Kofod Andersen.

- Der har været al den snak om, at FCN-spillere ikke får succes i udlandet, og det synes jeg virkelig, vi har fået bevist, at det er der rigtigt mange, der gør.

- Selv dem der fik en svær start, da de kom ud, har fået vendt skuden og spiller i en masse store ligaer, siger FCN-kaptajnen.

FC Nordsjælland slog søndag AGF med 2-0 i Superligaen. Her stillede Farum-klubben med en startopstilling, hvor gennemsnitsalderen var 20 år og 20 dage, hvilket er superligarekord.