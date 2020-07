FCN giver en lille million kroner til moderklub for talentsalg

Det betaler sig at være god til at udvikle fodboldspillere og sende dem videre i systemet.

Søndag fik Farum Boldklub en check på 816.832,16 kroner fra FC Nordsjælland for salg af spillere, der er kommet til superligaklubben fra dens moderklub.

Det skriver FCN på sin hjemmeside.

Helt konkret drejer det sig blandt andre om de tidligere Nordsjælland-profiler Marcus Ingvartsen, Mathias Jensen og Andreas Skov Olsen.

- Vi er glade for at give noget tilbage til lokalsamfundet, som vi er en del af, siger administrerende direktør i FC Nordsjælland Søren Kristensen på klubbens hjemmeside.

- Det er jo sådan, at når de unge spillere kommer her, og vi beder dem om at blive fodboldspillere her i FC Nordsjælland og Farum Boldklub, så er der nogle internationale regler, som foreskriver, hvordan man som spiller bliver solgt, og hvordan man som klub betaler solidaritet og træningskompensation tilbage til moderklubben.

Det specifikke beløb er udregnet ved at kigge på, hvor lang tid de enkelte spillere har spillet i FC Nordsjælland.

- Som moderklub er vi meget stolte af de her mange penge, men vi er også ydmyge i forhold til, at der er rigtig meget arbejde i fremtiden med at få det hele til at fungere, siger bestyrelsesmedlem i Farum Boldklub Jesper Dall.