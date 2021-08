FCN forværrer mestrenes sløje start med indøvet detalje

Brøndby IF er kommet frygteligt fra land i superligasæsonen, og fredag aften forværrede FC Nordsjælland starten for mesterholdet, der efter fem kampe fortsat er uden sin første sejr.

Kian Hansen sikrede FCN den første sejr over Brøndby efter 15 indbyrdes kampe uden sejr.

Efter fem kampe er FCN på tredjepladsen med ti point, mens Brøndby er nummer ti med tre point.

Op til kampen havde coronavirusset fået sit tag i Brøndby, der var uden fem spillere, som meget vel kunne have spillet en rolle i kampen.

Fraværet var til at mærke for Brøndby, der i store dele af kampen ikke fandt sit normale chanceskabende spil frem, og i stedet blev det til for mange lange afleveringer, som FCN efter en svingende start fik bedre styr på, som kampen skred frem.

Til sidst var der dog Brøndby-chancer til en udligning, men skarpheden udeblev.

Brøndbys bedste periode i kampen var indledningen, hvor værterne skabte farlige situationer med lange bolde, og Brøndbys Mikael Uhre fik tilmed bolden i mål efter otte minutter, men VAR anullerede målet.

FCN kom bedre med, men havde dog heller ikke held med at få gang i sit normale hurtige og chanceskabende spil på Brøndbys halvdel.

Derfor var det 0-0 indtil 49. minut, hvor FCN scorede et forrygende mål på en indøvet dødbold. To gange blev der hoppet over bolden, inden den blev slået i feltet, og her headede anfører Kian Hansen i helt fri position bolden i mål til 1-0.

Brøndby tog efterfølgende teten og ledte på baggrund af et stort overtag efter det udlignende mål.

Sidste sæsons topscorer, Mikael Uhre, blev et par gange i slutfasen spillet fri, men den ene gang sparkede han lige på målmanden, og en anden gang headede han forbi.

Wingbacken Andreas Bruus havde også en god mulighed, men også han fik ikke ordentligt ram på bolden, og derfor endte det 1-0 til FCN.