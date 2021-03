FCN følger med Randers i Superligaens mesterskabsspil

FC Nordsjælland klemte sig trods en vanskelig udgangsposition ind i top-6 med en 2-1-sejr over Sønderjyske i sidste grundspilsrunde.

Det bliver Randers og FC Nordsjælland, der tager de sidste to pladser i Superligaens mesterskabsspil.

Også Randers sikrede sig endegyldigt pladsen i top-6 ved at besejre FC København med 2-1.

Dermed kommer den seks hold store mesterskabsgruppe til at bestå af Brøndby, FC Midtjylland, AGF, FC København, Randers og FC Nordsjælland.

Mens der er jubel i Farum og Randers, blev Sønderjyske og AaB de store tabere af søndagens superligarunde.

Begge klubber havde muligheden for at spille sig ind i det attraktive slutspil, men floppede på målstregen.

Resultatet i Farum betød ellers, at en sejr på hjemmebane over OB havde været nok for AaB. Men nordjyderne skuffede fælt, tabte 0-2 og slutter grundspillet helt nede på niendepladsen.

I Sønderjyske er den missede kvalifikation kulminationen på en resultatmæssig deroute i de seneste uger.

Efter forårspremieren så alt lyst ud for Glen Riddersholms mandskab, der indledte året med en overraskende udesejr over FC Midtjylland.

På det tidspunkt havde sønderjyderne en buffer på fem point ned til syvendepladsen. Men seks nederlag i de sidste otte kampe i grundspillet spolerede hele det gode forarbejde.

I stedet blev holdet altså overhalet af FC Nordsjælland, der med søndagens triumf holder en fornem tradition i hævd. Det er femte gang ud af fem mulige, at holdet fra Farum kvalificerer sig til mesterskabsspillet.

Efter 15. spillerunde var holdet ellers tredjesidst i rækken og havde otte point op til Sønderjyske.

Men en kombination af en god nordsjællandsk slutspurt og en haltende afslutning fra konkurrenterne sikrede altså FCN en noget overraskende billet til medaljekampen.