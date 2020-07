FCN er optimistisk trods sløjt slutspil og profil-farvel

Det er det foreløbige udbytte for FC Nordsjælland, der med den skuffende pointhøst er røget ned på sjettepladsen, hvor klubben er sikker på at ende.

Læg dertil, at FCN denne sommer vinker farvel til topscorerne Mikkel Damsgaard og Mohammed Kudus, mens anfører Nicolai Larsen også har forladt klubben.

Cheftræner Flemming Pedersen er dog ikke bekymret.

- Det kan være, det havde været bekymrende at miste de spillere i andre klubber, men det bekymrer ikke os, siger Flemming Pedersen efter onsdagens 1-1-resultat mod AGF og tilføjer om kampen:

- Vi holdt lige så højt niveau som AGF, som måske er det mest formstærke hold i Superligaen, så på baggrund af den kamp er der ingen grund til at være bekymret over noget som helst.

Forsvarsspilleren Kian Hansen, der er en af få rutinerede kræfter på det unge FCN-mandskab, har heller ikke bange anelser forud for næste sæson.

- Jeg er overhovedet ikke bekymret. Jeg ser til daglig, hvor dygtige spillere vi har, og de næste er allerede på vej. Alle kender konceptet, så det er bare at køre på, siger Kian Hansen.

Han vil ikke bruge FCN's unge alder som en undskyldning, men manglende modenhed er en væsentlig del af forklaringen på, at det har haltet, mener Kian Hansen.

- Vi er et ungt hold, og vi kan ikke blive ved med at sige, at det er forklaringen, men vi mangler lidt modenhed. Når man er foran 1-0 med otte minutter igen, så skal vi kunne pakke den ned og køre den hjem, siger han med henvisning til onsdagens pointdeling mod AGF.

- I mesterskabsspillet har vi givet for meget væk, og vi har ikke været modne nok i vores defensive arbejde.

FC Nordsjælland har hidtil hentet seks point i mesterskabsspillet, og sidste chance for at forbedre det antal er søndag, hvor det gælder udekampen mod FC København.