FCN-chef oplever tillid trods nedture: Næsten for meget

- Jeg vil sige, at vi er meget anderledes, lyder det fra FCN-træner Flemming Pedersen, som uddyber:

- Hvis ledelsen lige pludselig registrerer, at vi gør noget helt markant anderledes og begynder at handle mere emotionelt, går jeg ud fra, at sædet vil begynde at brænde, men ellers er det slet ikke noget. Tværtimod er der sgu næsten nogen gange for meget tillid.

- Så længe jeg er her, kommer jeg ikke til at føle noget. Det siger måske også noget om mig, men jeg synes, det siger mest om klubben og den ro, der er her, siger Pedersen med et glimt i øjet.

FCN's 58-årige cheftræner bliver ikke længere så personligt påvirket, når det går skidt.

- Det var værre, da jeg var en helt ung træner. Alt det der er jeg ude ovre, og så er det et dejligt sted at være her, for det ville nok smitte følelsesmæssigt mere af på mig personligt, hvis jeg kunne mærke, at vores ledelse virkede nervøse eller pludselig begyndte at komme med gode idéer taktisk.

- Man ved altid, at hvis der er ro på øverste etage, så vil den forplante sig i hele organisation, og der har vi heldigvis nogle folk her med Jan Laursen (bestyrelsesformand i FCN, red.) i spidsen, som er utroligt rolige.

- De har sgu næsten mere tillid til mig og trænerstaben, end de måske nogle gange burde have groft sagt. Altså det er næsten den omvendte verden, siger Flemming Pedersen med et smil.

Han hæfter sig ved, hvordan troen på projektet med de mange unge spillere forplanter sig til resten af klubben.

- Når den tillid oppefra smitter af på en trænerstab, kan spillerne også mærke det, og så er der også ro internt på holdet. De kan mærke, at der er en trænerstab, som ikke begynder at tvivle på sig selv, truppen eller spillerne.

- Fodbold er så følelsesmæssigt, at så snart én har et andet emotionelt udtryk, vil det blive registreret, mener Flemming Pedersen.

Søndag fik FCN 2-2 mod FC Midtjylland i en underholdende kamp, hvor Farum-klubben igen var sårbar defensivt, men generelt viste sig bedre frem end i de foregående kampe.

- Vi fik sat en stopper for blødningen, konstaterer Flemming Pedersen, der har været cheftræner i klubben siden 2019, men har arbejdet der i forskellige roller i mange år.

FC Nordsjælland ligger øjeblikkeligt nummer syv i Superligaen med 14 point efter 12 runder.