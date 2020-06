FCN-chef om ombejlet stortalent: Han har ikke travlt

Trods sin unge alder fik Kudus i efteråret debut for Ghanas A-landshold, hvilket han krydrede med en fornem scoring mod Sydafrika.

Interessen er enorm for 19-årige Mohammed Kudus, der er øjeblikkelig topscorer i FC Nordsjælland med ni sæsontræffere i 3F Superligaen.

FC Nordsjællands guldfugl ser flyvefærdig ud, men spørger man FCN-sportschef Jan Laursen, har Kudus ikke travlt.

- Han er ikke en spiller, der kommer og banker på min dør og siger, at nu skal der ske noget. Han er vokset sammen med holdet og trives virkelig, siger Jan Laursen.

Han lægger dog ikke skjul på, at interessen for Kudus er stor.

- Han har stjålet overskrifter, og store klubber kan se, at han har et ekstra gear. Han har været iøjnefaldende, og der er stor interesse for ham.

- Vi må se, hvad der sker, men der er ingen tvivl om, at Kudus helt sikkert står på mange blokke rundtomkring, siger Jan Laursen.

Sportschefen vil ikke kommentere på, om FCN har modtaget konkrete bud på Mohammed Kudus, men slår fast, at en væsentlig del af klubbens strategi er at sælge spillere.

- En del af vores dna er at sælge, men vi går ikke rundt med til salg-skilte. Det kommer af sig selv, men vi er ikke presset eller tvunget til at gøre noget, lyder det fra Jan Laursen.

Mens FCN-chefen ikke er afvisende over for at sælge Mohammed Kudus denne sommer, bliver det næppe aktuelt med klubbens nyeste stjerneskud, 18-årige Kamal Deen Sulemana.

- Det ligger slet, slet ikke i kortene at sælge ham denne sommer. Han er lige kommet, og han skal ind og bevise, at han kan præstere over lang tid, ligesom Kudus har gjort.

- Jeg er sikker på, at han har det på samme måde, siger Jan Laursen.

Sulemana og Kudus var begge i startopstillingen for FC Nordsjælland i søndagens 0-1-nederlag til FC Midtjylland.