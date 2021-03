FCN-chef om 16-årig nordmand: Ender i europæisk topklub

- Det er jo en helt speciel spiller. Han er kun 16 år, skal vi tænke på. Hans topniveau kan blive vildt. Det bliver toppen i en af de fem store ligaer, spår Flemming Pedersen og tilføjer:

- Når vi her i klubben ser et stort potentiale, handler det om at give spilletid. Så kan det godt være, at vedkommende ikke præsterer til at starte med, men med spilletid bliver potentialet udviklet, og så er det kun et spørgsmål om tid, før vedkommende præsterer.

Midtbaneprofilen Magnus Kofod er på linje med sin cheftræner og spår også Andreas Schjelderup en glorværdig fremtid.

- Han var helt fantastisk, og vi ser det til træning hver eneste dag. Han har en teknik, der er helt sublim, og han kan godt på nogle måde minde om Mikkel Damsgaard, med de træk han laver og lignende. Jeg er sikker på, at det kun er starten for ham, siger Kofod.

Den purunge hovedperson er lykkelig over sin afgørende rolle mod Sønderjyske, men tager forudsigelserne om en stor fremtid med ro.

- Jeg vil ikke tænke på det lige nu. Jeg fokuserer bare på at blive den bedst mulige spiller og udvikle mig her i FC Nordsjælland, siger Andreas Schjelderup roligt og tilføjer:

- Det er en utrolig følelse at have scoret de to mål, der hjalp holdet til en sejr og en plads i top-6, som vi har kæmpet så hårdt for. Det er vidunderligt.

Schjelderup kan for tiden se 20-årige Erling Haaland brænde banen af for den tyske storklub Borussia Dortmund, mens to år ældre Martin Ødegaard slår sine folder i Premier League-klubben Arsenal, og FCN-kometen forsøger at lade sig inspirere af sine talentfulde landsmænd.

- Selvfølgelig ser jeg op til Martin Ødegaard og Erling Haaland. Det, de gør for tiden i de store ligaer, er vanvittigt, så jeg forsøger at se dem og få noget inspiration, siger han.

Andreas Schjelderup kom til FC Nordsjælland fra norske Bodø/Glimt i sommeren 2020, og offensivspilleren har hidtil scoret tre mål i syv førsteholdskampe for FCN.