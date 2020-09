FCN-chef har stor fidus til 21-årig: Det bliver hans år

- Jeg forventer helt klart, at Magnus Kofod kommer til at tage nogle store skridt i år, og det bliver hans år, siger Flemming Pedersen og uddyber om Kofods kvaliteter:

- Han har den agility (smidighed, red.) og det antrit, der skal til på højeste internationale niveau. Magnus har samtidig god sparketeknik med begge ben, så han har en stor del af pakken, men den pakke skal samlet blive bedre.

- Han skal sætte sig mere igennem fysisk, og så skal han blive mere afgørende med flere langskudsmål og flere oplæg.

For at hjælpe Magnus Kofod på vej, har Flemming Pedersen rykket spilleren længere frem på midtbanen i denne sæson.

Hovedpersonen selv håber på, at han kan leve op til ansvaret, for han drømmer selv om at gøre som mange af sine tidligere holdkammerater, der er taget til større klubber ude i Europa.

- Når jeg har spillet over 100 kampe for klubben, ligger der et vist ansvar på mig. Jeg har fået en mere offensiv rolle i år, så jeg skal være en af dem, der skal vise sig mere frem offensivt, siger han og tilføjer:

- Jeg har selvfølgelig drømme om at komme til udlandet en dag, men hvornår det bliver, må tiden vise. Men det er klart noget, jeg jagter.

Flemming Pedersen forventer, at Kofods mentale styrke hjælper ham godt på vej.

- Han har det mentale med sig, har fokus på nuet, og der skal meget til at distrahere ham fra at arbejde stenhårdt. Han kommer til at tage mange skridt hele tiden, og jeg ser, at hans store gennembrud kommer i år.

Desuden fremhæver FCN-træneren de to 18-årige talenter Kamaldeen Sulemana og Mohammed Diomande som spillere, der også er iøjnefaldende.